香港會計師公會：法證會計師助破商業罪案

談到法證，大家可能會聯想到早年一套電視劇，當中法證、重案組人員及法醫聯手查案，解開一個個謎團。不說不知，會計師在法證方面亦擔任重要角色，專門做財務調查。



法證會計的工作就如偵探查案，需具備多種技能，運用豐富常識並結合調查技巧，亦善於溝通及訪問、了解科技應用，配合批判性思維，才能在日常工作中抽絲剝繭，查出可疑之處。有別於一般會計及審計工作，法證會計人員除了要對財務數據有透徹理解外，亦要具備規管及法律知識。



以上市公司個案為例，「財技」了得的涉案人通常透過偽造財務資料、虛假交易以符合上市規則規定，又或騙取信用額、挪用公款、利用空殼公司或境外公司犯罪，亦有上市公司個案涉及洗黑錢、貪污及賄賂的罪行。



由於當中隱藏大量複雜的問題交易，解破難度相當高，正是法證會計人員派上用場的時候。他們除了從交易紀錄、發票收據、財務帳目進行分析，找出問題數據、追蹤資金流向之外，需要時更要以專家證人身份上法庭作證。



他們的工作範圍很廣泛，除了就刑事民事或監管機構的紀律處分或訴訟程序，對違規、不當行為、貪污舞弊進行調查之外，亦會協助客戶處理仲裁、訴訟、調解相關的財務事宜。

法證會計師為客戶提供背景及合規調查、風險評估、盡職審查等，例如為企業收購合併或公司上市前進行背景、資金資產審查、帳目調查、追查有否涉及欺詐、貪污等違法行為，還可能會處理股東股權爭拗、提供財務風險諮詢等，甚至乎離婚爭產也會需要法證會計師協助查核財務狀況、釐定資產價值、分析消費模式等。



事實上，會計專業所涉獵的行業及範疇是非常全面，在現時的「Accounting+」世代，會計師要在會計知識之上發展專項技能，法證會計人員就是個好例子。他們要有會計技能，熟悉科技和金融產品，掌握犯罪手法並了解本地和外國法規，才能識破棘手問題，發揮會計專業的真正價值。



香港會計師公會

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