彭偉新：消費類股高息有道理

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，港股在資金持續流入帶動下，周三進一步上試30,000點關，多類股份走勢向好，尤其是騰訊(00700)、中國平安(02318)及滙豐控股(00005)等重磅股走勢偏強下，令恒指升勢持續，相信在升破30,000點後才會進行整固。



不過，大市能否有更大上升空間，仍要視乎資金是否繼續流入市場，只要大戶的資金仍然留在市場內，恒指有機會升破30,000點並確認破壞之前的跌浪，暫時留意30,200點的阻力能否成功突破。



佐丹奴(00709)早前公布去年全年業績，純利只有4.8億元，按年下跌4%，主要受去年經濟不明朗因素影響。不過，集團仍然維持較高的派息比率，令現價股息率仍可維持在8厘水平，屬於高息股份。



集團打算在今年內在多個新興市場開設新門店，以及會嚴格控制成本，有助維持穩定的息率。另外，在中美貿易談判可望在短期達成協議下，有助消除不確定因素，帶動集團的整體收入回升。



佐丹奴股價於去年五月升上5.35元後持續回落，形成了下降通道，最低跌至3.4元水平才回穩。今年股價反覆回升，雖然明顯受制於整個跌浪總跌幅的38.2%，升抵4.15元後見頂回調，但仍然能企穩在100天線上，預期股價可繼續反彈，若能升破2月高位4.15元，有望上試4.6元。投資者可於3.9元水平買入，上望4.6元，穿3.68元止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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