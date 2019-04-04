鄧澤堂：好友收斂　短期先作調整

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，港股再發力向上，周三恒指上試30,000點關口。技術走勢上，30,000點樓上為去年蟹貨區，好友短期目標大致已達成，短期或會先作調整，上衝30,200點後或會返回28,800點水平。



從期權盤路分析，恒指30,200點認購及28,400點、28,000點認沽期權的未平倉合約有明顯部署，投資者不妨留意這兩個水平，有機會是全月的最高及最低位。單從這部署考慮，看來4至5月恒指將會再有大波動。



交通銀行(03328)公布，近日獲社保基金通知，其計劃於未來三個月減持交行不超過7.43億股A股；六個月內累計減持不超過14.85億股A股。截至去年底止，社保基金持有交行A股和H股共計10,923,154,783股，佔已發行普通股股份總數的14.71%。



消息不利下，交行股價在強勢市況中仍持續向下。技術上看，股價可能要再下試，或要跌至6.2元水平以下。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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