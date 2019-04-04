王昕媛：君實生物收入有望暴升

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，君實生物(01877)公布2018年業績，依然處於虧損狀態，淨虧損7.16億元(人民幣‧下同)，其中研發投入5.38億元，因特瑞普利上市增加銷售費用2,000萬元。去年12月17日君實的PD-1特瑞普利單抗，以黑色素瘤二線治療適應癥上市，定價18.7萬元/年，買4增4，增藥後實際治療費用僅為9.4萬元/年。



跟蹤截至今年3月1日數據，特瑞普利單抗中位數生存期為23.18個月，屬於現有上市產品中最高。我們預計，此款產品未來也會相應國家號召進入醫保。由於其價格已經是默沙東的Keytruda的三分之一，未來再大幅下調價格空間不大。



由於本期公司尚未公布任何相關數據，等待第1季度財報更多數據披露，我們預計2019年公司PD-1單抗產品銷售突破5億元大關，成為重磅炸彈。



未來特瑞普利單抗還有9個其他適應癥在做臨床，重點關注：黑色素瘤1線用藥、黏膜黑色素瘤、鼻咽癌(單藥完成Ib/II期臨床入組，啟動鼻咽癌(1L)全球多中心臨床)、食管癌、三陰乳腺癌1線治療(和石藥(01093)的白蛋白紫杉醇聯合用藥，目前做III期臨床)、EGFR-(中國III期臨床)和EGFR+、肝細胞癌。



君實在產能和商業化方面有較大提升，公司在上海臨港基地的3萬升新產能，今年中建設完成；整體公司員工數擴充至700人，同時為配合產品銷售，公司營銷團隊增至240人，大部分來自羅氏、AZ和拜耳等腫瘤部。



展望未來，除了特瑞普利單抗，其他在研品種重點關注：包括UBP1211已完成III期入組工作，預計今年向中國國家藥品監督管理局(NMPA)申請新藥研究(NDA)批准；公司的JS002即將在下半年結束臨床II期，並進入臨床III期。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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