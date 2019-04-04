東方日報B1：恒指連升7日　差1點重上三萬

投資者憧憬中美貿易談判取得進展，環球股市周三(4月3日)普遍上揚。其中，恒生指數最多曾漲374點，高見29,999點，距離重上30,000點關僅相差約一點，即使收市漲幅略為縮窄至361點，報29,986點，惟依然再創逾9個月收市新高，而且為連續7個交易日做好，累積上漲1,463點。



儘管市場普遍對後市樂觀，但有「大師」之稱的訊匯證券行政總裁沈振盈直言，市況「有啲唔對路」。



港股周三顯著上揚，即月恒指期貨曾突破三萬點關，高見30,059點。國企指數最多曾漲169點，高見11,716點，收市仍漲158點，報11,705點。港股總成交1,229億元，沽空額130.66億元，沽空比率10.65%。港股通(滬)及港股通(深)合共淨買入12.6億元，周三股價「破位」的騰訊(00700)淨買入2.94億元。



周三有1,042隻股份上揚。當中，騰訊曾漲3.66%，高見379.4元，收市仍漲3.28%，報378元，為連續4個交易日上揚，累漲24元或6.78%，市值累積增加2,284億元。



其他藍籌股亦做好，長實集團(01113)、新世界發展(00017)、太古(00019)、創科實業(00669)、友邦保險(01299)及中國平安(02318)股價均再創52周新高。



港股持續向上，市場情緒普遍樂觀。資深財經專家林一鳴表示，股市早前已經由熊市轉為牛市，現時仍有動力向上，雖然難以突破歷史高位33,484點，但對大市仍樂觀，主要原因是負面因素已經逐漸減退。



林一鳴指，中美貿易戰只是心理影響，因此在負面因素減退下，股市將持續回暖，預期牛市會持續一至兩年，期間港股會稍為調整，然後再回升，無可能再挫至24,000點水平。



騰訊近日股價持續上揚，豐盛金融資產管理董事黃國英表示，若騰訊爆升，恒指升破31,000點無難度，直言現階段不宜做淡。他料騰訊短線可重上400元關，長線更可望升穿476元歷史高位，原因除回購概念外，其手機遊戲亦重新獲得審批。



渣打銀行(香港)財富管理投資策略主管梁振輝表示，今年股票表現有望跑贏其他資產，若從估值、投資潛力及政策方面考慮，亞洲市場(日本除外)為投資首選，當中又以內地A股及香港H股最具潛力。恒指第二季初期將較波動，但相信整固後會重拾漲勢，滬綜指突破3,200點後，有機會上試去年高位約3,600點，並帶動恒指漲至30,000點樓上。



不過，有券商對後市依然審慎，例如近日呼籲投資者忍手勿加淡倉的沈振盈表示，現時市況「有啲唔對路」，因為眾多不利因素依然存在，惟市場一於少理，情況就如去年初，建議投資者不宜高追買入，甚至要「食一半胡」。



大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑亦表示，恒指於30,000至30,100點有很多看淡後市的熊證，料好友會「挾多浸屠熊」。



港股美國預託證券(ADR)周三早段靠穩，滙豐控股(00005)報66.91元，高0.51元；騰訊報378.51元，高0.51元，相當於恒指曾見30,012點。

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