溫灼培：內部經濟差　加元前景淡

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，加拿大溫哥華地產局(Real Estate Board of Vancouver)的數字顯示，溫哥華地區3月份樓房銷售量按年大跌31.4%，平均樓價則按年跌7.7%。事件反映自2017年7月加國央行開展其加息周期，共加了5次息，把息率推升至現時的1.75厘後，已嚴重損害到當地房地產市場。



加央行於3月6日的議息會雖沒放棄其加息路向，但現在市場已質疑加央行往後加息能力。據加元利率期貨價格變化顯示，現市場估計加央行到今年底加息機會不足2%。相反，減息機會卻達三成。



上述事件雖利淡，但未見對加元匯價帶來即時壓力，主要是因紐約期油價格飆升上62美元之上，是自去年11月初高位，為加元匯價帶來支持。



不過，有一點必須理解，油價本身變化可以相當大，此刻強下刻可能回落。相反，如溫哥華樓市弱勢並非只限於該地區，而是在領先整體加拿大樓市變化，這樣該國樓市對加拿大經濟以至加元的衝擊就不可忽視。技術上，料美元兌加元於1.3150的支持力強，提防加元有機會向1.35方向進發。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

