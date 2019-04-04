陳正犖：澳元受惠亞洲區氣氛改善

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖在東方產經「專家點評」專欄表示，中國早前公布3月製造業採購經理指數(PMI)上升1.3至50.5，遠優於市場預期，連續三個月陷入收縮區域後，重返擴張水平，並反映廣泛復甦。



除中國外，3月份整體亞洲區的製造業PMI亦出現廣泛回升。台灣、日本以及南韓的反彈幅度明顯，而泰國、印尼及越南亦見回升。由於澳洲的主要貿易夥伴為這些亞洲地區，亞洲區PMI做好，或有利於風險資產的投資氣氛，亦有利於亞洲區貨幣以及澳元表現。



但要留意的是，澳洲央行早前議息聲明表示，將會繼續密切注意經濟發展，和制訂貨幣政策以支持經濟可持續增長和達到通脹目標水平。「繼續」字眼反映當局政策仍取決於數據，若數據出現變化，政策前景亦會轉變，若央行政策轉趨鴿派，或限制澳元表現。



技術上，自去年4月開始，澳元兌美元持續受制於200天線，現水平約為0.7205。若升穿200天線，升勢有機會加快，短期或先行於0.7003至0.7394區間上落。

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