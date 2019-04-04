美股收市：道指升39點　標指連升5日

中美貿易談判近尾聲，市場維持樂觀情緒，美股收市向好，其中標指和納指曾創近半年高位。道指收報26,218點，升39點或0.15%；標指收報2,873點，升6點或0.21%，連續5日上漲；納指收報7,895點，升46點或0.6%。



外媒報道，美國商會執行副總裁Myron Brilliant表示，中美貿易協議已敲定了九成，但餘下的一成是最困難的，坦言這是最棘手的部分，需要雙方作出妥協。



另一方面，最新經濟數據反映當地經濟仍存隱憂。俗稱「小非農」的美國3月ADP就業職位僅新增12.9萬，遠差於預期逾19萬，創2017年9月以來新低，反映美國就業高峰恐已過，亦預示周五(4月5日)公布的非農就業數據有機會遜預期。



個股方面，Facebook再爆數據醜聞，外媒指逾億個Facebook用戶的紀錄被發現公開儲存在亞馬遜雲服務器上。Facebook股價全日跌0.38%。



報道指，華爾街著名對沖基金大鱷艾肯(Carl Icahn)在叫車平台Lyft上市之前，已經將其於Lyft約2.7%持股悉數出售。Lyft股價漲1.49%，收報70美元。



重型機械生產商卡特彼勒遭德銀調低投資評級，由買入降至持有，目標價亦由152美元削至128美元。卡特彼勒股價全日下跌0.66%。



電玩遊戲零售商GameStop預警今年銷售急跌5%至10%，雖然公司計劃透過削減成本提升1億美元盈利，但股價收市仍要下收跌4.7%。

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