【早晨評論精點】鄧澤堂：好友收斂　短期先作調整

財經評論：全球放水谷經濟 資產泡沫趨極端

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林嘉麒：看好情緒高漲 宜留一手

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金曹：轉攻非恒指成分股

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鄧澤堂：好友收斂 短期先作調整

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溫灼培：內部經濟差 加元前景淡

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香港會計師公會：法證會計師助破商業罪案

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【名家筆陣】易憲容：內地徵房產稅合情合理

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陳正犖：澳元受惠亞洲區氣氛改善

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古勝：落後板塊接力炒上

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