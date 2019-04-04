【連升七日】港股再撲三萬點　專家點睇後市？

投資者憧憬中美貿易談判取得進展，環球股市周三(4月3日)普遍上揚。其中，恒生指數最多曾漲374點，高見29,999點，距離重上30,000點關僅相差約一點，即使收市漲幅略為縮窄至361點，報29,986點，惟依然再創逾9個月收市新高，而且為連續7個交易日做好，累積上漲1,463點。



●林一鳴估牛市持續一年

資深財經專家林一鳴表示，股市早前已經由熊市轉為牛市，現時仍有動力向上，雖然難以突破歷史高位33,484點，但對大市仍樂觀，主要原因是負面因素已經逐漸減退。



他指出，中美貿易戰只是對投資者有心理影響，實際上影響有限，因此在市場負面因素減退下，股市將持續回暖，預期牛市會持續一至兩年，期間港股會稍為調整，然後再回升，無可能再大跌至24,000點水平。他建議有貨在手的投資者可繼續持有，並等待時機加碼，若無貨在手則可暫時觀望，待市況略為調整始入市。



股王騰訊近日股價持續上揚，豐盛金融資產管理董事黃國英表示，若騰訊爆升，恒指升破31,000點無難度，直言現階段不宜做淡。他料騰訊短線可重上400元關，長線更可望升穿476元歷史高位，原因除回購概念外，其手機遊戲亦重新獲得審批。觀乎美股科技龍頭微軟及亞馬遜都是靠雲計算業務而帶動股價飛升，騰訊股價破頂指日可待。



渣打銀行(香港)財富管理投資策略主管梁振輝表示，今年股票表現有望跑贏其他資產，若從估值、投資潛力及政策方面考慮，亞洲市場(日本除外)為投資首選，當中又以內地A股及香港H股最具潛力。他又說，今年首季恒指升幅較大，第二季初期將較波動，但相信整固後會重拾漲勢，滬綜指突破3,200點後，有機會上試去年高位約3,600點，並帶動恒指漲至30,000點樓上。



●沈振盈︰個市唔對路

不過，有券商對後市依然審慎，例如近日呼籲投資者忍手勿加淡倉的訊匯證券行政總裁沈振盈表示，現時市況「有啲唔對路」，因為眾多不利因素依然存在，惟市場一於少理，情況就如去年初，建議投資者不宜高追買入，甚至要「食一半胡」。



大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑亦表示，恒指於30,000至30,100點有很多看淡後市的熊證，料好友會「挾多浸屠熊」，若恒指漲至30,250點，將補回去年6月中的下跌裂口底部，投資者宜先行「食胡」，待回調至29,000點再重新進行部署。



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