【股民熱話】股市爆邊上　應該點部署？

港股反覆叩30,000點大關，內地A股亦持續向上唔使講，睇埋美股，道指亦有勢挑戰去年10月3日高位26,951點。全世界主要股市都睇升的話，港股邊有得做淡？



不過，見到呢轉大市升上嚟，資金首輪都係主攻高息防守性的藍籌股，如領展房產基金(00823)、中華煤氣(00003)，故股價高處未算高；繼而再由金融及磚頭股如友邦保險(01299)及新鴻基地產(00016)發力破頂。顯見喺30,000點關前，資金追貨都係側埋一邊，總之又要威，又要戴頭盔嗰種！



好了，如今恒指距離30,000點關僅一步之遙，在全球央行傾向再次啟動量寬催谷經濟之下，再度激化資產泡沫，似乎是避無可避。恒指若然真的要反覆向去年高位33,484點進發，相信藍籌股升勢會由防守性股逐步擴散至落後藍籌股。



近日濠賭股及醫藥股都起步接力，內險股及內房股都慢火煎魚，騰訊控股(00700)更確認出現終極黃金交叉(50日線升穿250日線)利好信號，升市動力大回歸，短期股市爆邊上大概已無懸念，估計稍後電訊股亦會接力。



第2季初開局如是，唔信後市會繼續升，都咪對着幹做淡，正所謂「好漢不吃眼前虧」！依照恒指的走勢，若然呢浪能企穩30,000點樓上，下一個波幅區有機會上移至30,000至31,600點。若然睇好後市，但望住熱炒板塊又畏高落唔到手，可以揀香港交易所(00388)或者盈富基金(02800)。



至於手機設備股和內銀股，還是建議盡量不要高追，因擬於行業景氣因素，始終沒有太多新錢流入，波幅有限，唔當炒，無謂浪費銀彈。



另一點要留意，乃當資金眼中的防守性優質股升勢逆轉，就好大機會係離場之時，屆時就唔好理咁多，套現方為上策！



東方產經專欄作者司慕渢



─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

