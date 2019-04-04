【市前重點睇】道指收升39點　鎊匯穩企1.31

●美匯指數隔夜低見96.962，最新於97關口反覆，港匯指數再觸及7.85，離岸人民幣(CNH)企6.71，圓匯企111.4，歐元升上1.124，鎊匯穩企1.31水平。金價於1,291美元水平上落。布油企69.3美元，紐油見62.4美元。道指期貨靠穩。



●白宮首席經濟顧問庫德洛稱中美貿易談判有進展。傳起草的貿易協議，包括設定要求中國到2025年兌現大宗商品進口，及允許美國企業在中國全資經營承諾的目標。



●道指收報26,218點，升39點或0.15%；標指收報2,873點，升6點或0.21%，連續5日上漲；納指收報7,895點，升46點或0.6%。 https://bit.ly/2CW4YrY



●港股ADR指數收報29,909點，跌76點。



●美國10年期國債孳息率升5點子，報2.5241厘。



●俗稱「小非農」的美國3月ADP就業職位僅新增12.9萬，遠差於預期逾19萬，創2017年9月以來新低。



●美國3月ISM非製造業指數由2月的59.7點跌至56.1點，創19個月來最低，並低於市場預期的58點。



●紐約期油收報每桶62.46美元，跌0.12美元或0.19%；布蘭特期油收報每桶69.31美元，跌0.06美元或0.09%。



-上周美國原油庫存意外大增723.8萬桶，預期為減少59.1萬桶。



●紐約期金收報每安士1,295.3美元，跌10美仙或少於0.1%。



●英國富時100指數收報7,418點，升27點或0.37%；法國CAC指數收報5,468點，升45點或0.84%；德國DAX指數收報11,954點，升199點或1.7%。



-意大利富時MIB指數收報21,755點，升232點或1.08%，較去年12月27日低位反彈逾兩成，進入技術性牛市。



●英國下議院周三(3日)兩度就脫歐問題進行投票，最新表決以1票之差，通過一項強逼首相文翠珊向歐盟尋求延遲脫歐限期法案，從而阻止硬脫歐。



-文翠珊與野工黨黨魁郝爾彬會面，尋求脫歐方案共識。傳文翠珊在下周歐盟峰會期間可能提出延期脫歐9個月的要求。



-英倫銀行行長卡尼認為，英國無協議脫歐的風險高得驚人；並將一些有關英國如何管理無協議脫歐情況的建議稱之為「絕對是無稽之談」。



●騰訊控股分5筆發行了總額60億美元的美元債券，成今年以來亞洲發行規模最大的美元債券。



●傳軟銀尋求為旗下1,000億美元規模的科技基金Vision Fund再融資150億美元。



●四大股東計劃減持順豐控股不超過7.9%，市值逾130億。



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