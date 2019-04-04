全球經貿戰︰要助選？中國或承諾集中火力買貨

外電引消息人士報道，中美正起草貿易協議，當中，中國會承諾到2025年對包括大豆和能源產品在內的美國大宗商品擴大購買規模，並允許美國公司在中國全資經營，這是具有約束力的承諾，若不能實現將引發美國報復。



據悉，白宮格外重視由目前到2020年第2季度期間購買美國商品的承諾，正推動中國集中力量在協議簽署的頭兩年大量購買大宗商品，力求在特朗普競選連任前縮小貿易逆差。



儘管美國希望有權在中國不遵守規則時採取「與之相稱的」單邊行動，消息人士表示，到目前為止，中國只同意在美國對華採取行動時「考慮」不予報復，但沒有正式承諾會不採取反擊。



消息人士稱，中美領導人的會面日期最早可能在周四宣布；然而，美國默許台灣購買戰鬥機的決定，也可能會影響本周會談結果。





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