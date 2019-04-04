文翠珊與郝爾彬周四全天磋商　卡尼警告硬脫歐風險

英國下議院周三(3日)兩度就脫歐問題進行投票，最新以1票之微，313票支持、312票反對，表決通過尋求進一步推遲脫歐，避免在本月12日無協議脫歐；另外，亦否決再進行指示性投票的提案。英鎊兌美元持續穩守1.31水平。



首相文翠珊與反對黨工黨領袖郝爾彬周三會面，兩人稱會談「具建設性」，並於周四全天展開密集磋商及討論技術性問題。保守黨內部脫歐派抨擊文翠珊為郝爾彬所謂的軟脫歐願景打開了大門。郝爾彬並提出舉行第2次公投的選項，以阻止「壞協議」退歐。



與此同時，英國央行行長卡尼周三接受訪問表示，英國無協議脫歐的風險「高得驚人」，並將一些有關英國如何管理無協議脫歐情況的建議稱之為無稽之談。他警告，一旦硬脫歐，除將打擊房價和英鎊，一夜之間向歐盟出售的商品將必須支付大額關稅。卡尼一直受脫歐派議員批評傳播「脫歐」的負面觀點。



由於英國退歐，卡尼已兩次延長任期，訪問中，卡尼表示他將不會在2020年1月之後繼續擔任英國央行行長一職。



另方面，愛爾蘭外長科文內周三表示，政府將支持英國退歐短暫的延期，愛爾蘭總理瓦拉德卡則暗示對較長時間的延遲抱開放態度。



現時可供達成協議的時間很短，文翠珊需在4月10日布魯塞爾峰會上向歐盟領導人提出新計劃，以說服給予英國更多時間為脫歐做準備。



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