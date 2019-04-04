亞洲股市：日股穩升　資訊技術股領漲

美股收升，標指5連漲；亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數早段升10點或0.05%，報21,724點。



板塊方面，資訊技術股升1.2%，能源股升0.9%。個股中，日光興產及日本電裝齊升2%，三井化學升逾1%，日產汽車升0.5%。



日本顯示器漲逾4%。有報道稱公司將為蘋果公司Apple Watch提供OLED面板。



野村跌0.3%。日媒報道，其計劃在日本關閉20%的零售部門。



軟銀升0.2%。報稱集團正為旗下1,000億美元規模的科技基金Vision Fund再融資，並正與投資者洽商融資最多150億美元。



南韓首爾綜合指數微升0.7點或0.03%，報2,204點。東部製鋼抽升逾8%，三星電子升0.1%，韓進重工及建設則跌2%。



澳洲悉尼普通股指數跌43點或0.6%，報6,325點。板塊方面，能源股跌1.6%，原材料及地產股跌幅不足1%，金融股跌0.3%。個股中，千禧礦業及兗煤澳洲跌3%至4%。



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