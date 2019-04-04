A股快報：三大指數向好　煤股揚升

內地股市上升，滬綜指高開17點或0.54%，報3,233點；深成指高開38點或0.37%，至10,379點；創業板指數高開12點或0.68%，報1,780點。



板塊方面，煤炭股升0.8%，飛機製造股升0.7%，金融股升0.6%，地產股升0.4%；而釀酒股跌0.3%，石油股跌0.7%，船舶製造股領跌1.6%。



國常會宣布將民航發展基金徵收標準降低一半，民航股炒高，東方航空、南方航空、吉祥航空、華夏航空及海航控股等漲停板。



匯川技術漲停。公司擬以24.9億元收購上海貝思特電氣100%股權。



順豐低開3%。多名股東擬合計減持不超過7.9%股份。



酒業巨頭貴州茅台低開0.5%，至840元人民幣(下同)。有分析師指該股今年已上漲43%，料未來12個月股價將達1,000元大關，其中高盛給予的1,016元目標價，將使其成為美國以外全球價格第五高的股票。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

