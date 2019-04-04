大市曾升穿30000　4天共472隻熊證陣亡

恒指一度升穿30,000點大關，暫時令27隻恒指熊證被強制收回，相關街貨量相當於約1,079張期指。統計4月首4個交易日，已累計有276隻恒指熊證「陣亡」，街貨量相當於過萬張期指。連同股份牛熊證，4日總共有472隻熊證被強制收回。



法興證券上市產品銷售部副總裁周翰宏表示，按該行數據，周四早間繼續見較多資金流入收回價30,200點的恒指熊證加倉，恒指牛證則見轉倉，換入28,800至29,000點水平收回的條款。個股方面，招商銀行(03968)牛證少有地錄較多投資者注意，買入的收回水平由34至35港元不等，條款不算太進取。



他續指，周四早間窩輪市場方面相對淡靜，反映投資者見大市升至現水平，不太敢繼續追升，寧願先行觀望。他亦建議早前做了大市或近期領升股份好倉的投資者，可以適時沽出套現，至於相對落後的股份好倉，可考慮暫時再坐一會，密切留意資金流向。



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