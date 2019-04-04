【即市分析】行業大環境受關注　汽車股有得博嗎？

內地消息指，有汽車組織正就行業景氣及營商環境進行調查，並會將報告交政府參考，以制定行業政策。受消息刺激，周三(3日)汽車股有動靜(汽車製造板塊表現：https://bit.ly/2zj2lAO )，到底今轉升勢能否成氣候？



中國汽車流通協會公布，啟動2018年度汽車流通企業生存狀況及營商環境調查，將從基本情況、經營環境、政務環境、稅務環境、用地用工、融資環境、綜合評價等七個方面展開調研，之後將撰寫報告分送國家發改委、交通運輸部、商務部、財政部、國家稅務總局等有關部門，為政府出台政策和推進落實提供參考，推進汽車流通業營商環境持續改善。



汽車行業景況受關注，惟如今啟動調查，何時才能制訂有利政策出台，不得而知。至少在今年內，汽車業將延續去年銷售增長放緩之勢，且在外來競爭轉趨激烈下，銷量和售價都會有壓力，加上大力拓展的新能源汽車補貼下降，種種不明朗因素仍將繼續困擾板塊表現。



只是如今港股是資金市，升市不需要太多理由。經濟差，可以炒政府放水救市，股市可以照升；行業前景差，也可以炒政府會出台政策支持，支持股價短線升勢，尤其指數成分股，表現極受資金流影響。故短期評估汽車股，還得留意資金流變化。



環顧一眾汽車股，周三升幅較顯著的有北京汽車(01958)，股價升穿5.5元阻力位，正朝250日線6元關推進。藍籌股吉利汽車(00175)股價亦升穿了16元關，有勢試叩250日線約17元關。至於長城汽車(02333)，股價已升穿250日線，並正醞釀黃金交叉(50日線升穿250日線)，短線目標可放在7元關，主要支持在5.7元。



東方產經專欄作者帥哥



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