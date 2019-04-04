港股格局：許繹彬指大市成交1500億　恒指方能衝上32000　

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股已進入技術牛市，市場上滿以為美債息曲線倒掛呈現美國衰退的先兆，或現大調整，但大市只是作了「一天恐慌」，又重拾升軌，次季開局勢頭良好，恒指終衝破三萬點。展望未來可否再急升，則要看日均成交額能否維持1,500億元或以上了。



承接三月底旺市連升7日，令投資者們忘卻「恐慌」的原因，主因又是「中美貿易戰」這枝「舊瓶新酒」，再次傳來「有轉機」這類「只聞樓梯響」的消息。股王騰訊控股*00700)近日發威力助恒指飆升，旗下重磅遊戲「權力遊戲」獲批，令市場憧憬前景秀麗而令股價水漲船高。



他指，中美貿易談判聽聞大部份已解決，只欠兩國首腦簽訂約章，加上內地PMI重回擴張線以上，三月財新服務業PMI更升至54.4勝於預期，這是國內製造業首個官方指標的反彈，顯示政策刺激措施的實施，令內地經濟逐漸企穩，刺激A股節節上揚，迎來春天萬象更新的局面，滬綜指亦成功攻下3,200點大關，創下去年五月以來的新高。內地近期捷訊頻傳，中證監擬將恢復股指期貨正常交易，並允許外資參與，另有指監管當局亦將放寛公司再融資，同時，上海科創板已經開始接受申請，今年料有過百隻新股於科創板上市，都是利好大市的消息。



目前，市場資金仍是站在強勢股一邊，不少落後股迄今仍未追上，相信大市仍有上升空間，三萬大關已經突破，但下一站能否向三萬二進發？且觀看大市成交是否有所提升，若日均維持1,500億元或以上，相信更上層樓機會大增。市場亦有種道聽途說的智慧，當升浪已蔓延至「藍燈籠」中國移動(00941)時，升勢也會隨之告終，不知真確與否，僅供大家得啖笑參詳一下。



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