德法央行行長聯手呼籲歐洲市場一體化

德國央行行長魏德曼和法國央行行長德加洛在《法蘭克福匯報》和《回聲報》刊發聯合文章，呼籲歐洲領導人加倍努力，整合資本市場，增強該地區抵禦經濟衝擊的能力。



兩人表示，「打破剩餘障礙、解放資本流和投資，可以加強金融整合，壯大共同市場，實現更高增長和更強的風險抵抗力」；真正的資本市場聯盟將促進歐盟增長和穩定，並將儲蓄轉化為向能源轉型、數字創新和中小企業的投資，及有助促進勞動力流動，最終歐盟人民將受益。



文章指，沒有任何改革比資本市場聯盟得到更多認同，這也有助於消化吸收不同成員國遭遇的危機。例如在美國，通過資本市場在全國分散了接近一半的經濟衝擊，作用高於財政轉支持，而在歐元區，只有1/10的經濟衝擊得到民間風險分擔緩衝。



現任歐洲央行行長德拉吉的任期將於10月底結束，歐洲央行最近加強呼籲依然需要大規模寬鬆幫助刺激經濟。兩位行長均是歐洲央行管委，並為下任歐洲央行行長的人選。



上周，法國財長勒梅爾罕見地對實施量化寬鬆政策的德拉吉大加讚賞，市場指這對於魏德曼來說可能是個壞消息，因他一直是德拉吉刺激計劃的批評者。

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