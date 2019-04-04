港股格局：荃灣股神料恒指勢破頂　散戶Doniel唔高追

恒指周四早間升穿30,000點關後倒跌，唔知散戶點睇呢？



有「荃灣股神」之稱的陳志強：「好有信心恒指今年定會再創歷史新高，可見34,000或35,000點。去年6月至10月時睇得好淡，沽清貨等機會，但自從中美貿易糾紛開始緩和，大約喺上年11月尾至12月初重新入市，揀選管理層優質、過往派息穩定嘅股份，好似金界控股(03918)、中國重汽(03808)等，到依家仍持有，隻隻都升。」



佢分享其投資策略係搵到好股長揸，唔炒短線、唔炒新股、唔炒細價股。一些受國策影響嘅行業如藥業股，佢喺上年獲利沽出後都冇再睇，成功避開咗好多蝕錢風險。



散戶Doniel錯過咗今周港股升浪，佢話：「之前諗住恒指唔會升穿29,000點，喺呢個水平已經沽晒騰訊控股(00700)、滙豐控股(00005)等重磅股，但總計年內都有錢賺。雖然恒指曾經升穿30,000點，但唔打算高追，寧願睇定啲先，畢竟英國脫歐尚未明朗。如果之後港股重返較吸引水平，會考慮買入本地地產股和銀行股等。」



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