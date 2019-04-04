墨爾本Monash大學區別墅搶手　最後一批呎價低至2276元

澳元低水，投資澳洲物業變相打折。以華人居多的墨爾本Clayton區未來基建配套亮眼，樓價平均每年均有5%升幅。坐落其中的聯排別墅及公寓項目Eastwood Monash，鄰近Monash大學及火車站，學生租客源源不絕，而售價較鄰近別墅二手叫價已突破百萬澳元的Box Hill低水。項目發展商提供市場罕見5年每年5厘租金回報計劃，備受投資者追捧，第一、二期銷售悉數沽清。Ray White現獨家加推最後一期單位，呎價低至2,276元，首期21萬港元即可做業主。



Ray White銷售總監許嘉宇（Felix）表示，Eastwood Monash銷情理想，可謂是公司去年度最佳銷量樓盤。第一、二開售後反應非常熱烈，所有單位全數沽清，發展商亦未有加價。項目前身是小學，由於並非商業用地，故改建為住宅的成本較低，發展商定價有優勢，售價較同區附近樓盤低10至15%。項目已動工，預期明年年底收樓。



項目坐落的Clayton區位處墨爾本東南面，未來前景耀眼。Felix說，當地政府已落實斥300萬澳元增建全新電車線，連接至南半球最大的Chadstone購物中心，並貫穿Monash大學，大學生可輕鬆往返Clayton和Caulfied兩大校區。該兩大校區只提供2,800個宿位，但合共有近5萬名學生申請，中籤難度有如香港人抽新居屋，「落選」的學生唯有在私人市場上物色租盤，租務市場活躍，租金增長可觀。Clayton是租金增長最高的地區之一，區內去年單位銷售中位售價為59.8萬澳元，與五年前同期相比，平均上升41.7%，一年間增長額更達7.2%；租金則按年升逾5%，當地房地產市場的投資潛力可見一斑。



另外，區內將有全新酒店、寫字樓及商場陸續落成，加上Monash Medical Centre擴建，增設兒童醫院及心臟科醫院。生活配套及交通便利將吸引更多人入住，不愁沒有租客。



Eastwood Monash提供墨爾本東南面少有的全新聯排別墅及公寓，所有單位連車位發售；另設公寓單位，入場費由216萬港元起。



投資圍繞校區的物業升值潛力大，由此掀起「以房養學」的投資理念，藉着投資物業獲利，並供養子女留學。短期可節省子女租樓的租金成本，長遠而言，澳洲房地產穩定的年增長率亦會帶來持續的回報周期。Ray White本周六及日將於尖沙咀星光行舉辦物業展銷會，並設「以房養學」專題講座，講解澳洲留學住宿類型及分析投資利弊，並教路如何實踐「以房養學」，大大減低留學成本。



墨爾本Eastwood Monash展銷會及講座

日期：4月6及7日（周六、日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

講座時間：下午3時

講座主題：以房養學

電話： 9187 6057(Jason吳生)

： 9869 1987(Patrick佘生)

： 9863 6375(Kenny甘生)

網上登記：http://bit.ly/2UkI8Eo