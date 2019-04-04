【大行報告】大摩睇好三大內地航空股

摩根士丹利發表報告，指內地三大航空股中國國航(00753)、東方航空(00670)及南方航空(01055)股價在未來15日會跑贏國企指數，機會率約介乎60%至70%。



國務院周三常務會議宣布進一步降費措施，包括7月1日起民航發展基金徵收標準降低一半。大摩認為，中國民用航空局潛在削減50%開發費用，或會大大提升中國航空公司的盈利表現，相信國航或會因此每年節省超過8.6億元人民幣開支，相當於該行對公司2019年盈利預測的9%。



而對於東方航空及南方航空來說，則有望分別每年節省8億元及11億元人民幣開支，相當於東航及南航2019年盈利預測各14%及18%。



另外，中金分析員趙欣悅則預期，措施將增加國航、東航及南航2019年的純利分別為10.1億、8.6億及10.9億元人民幣。



麥格理將上述三隻股份的目標價調升，其中國航的目標價由10.30港元調高至11.70元，投資評級維持「跑贏」。東航的目標價由5.80元調升至6.80元，投資評級維持「跑贏」。南航的目標價由7.4元調升至9.4元，投資評級維持「跑贏」。



國航、東航及南航股價做好，分別升5%報10.48元、升逾5%報6.35元、升逾7%報7.99元。



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