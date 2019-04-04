【專家樓評】李志成：市區細價盤租務前景看俏

新盤連環推出，當中有唔少市區細價上車盤，尤其是交通及生活配套齊全的市區盤特別受捧，預料租金水平亦將理想。



發展商興建迷你戶蔚然成風，過去數年租金升幅表現突出，不少屋苑更跑贏大市。根據差餉物業估價署最新公布各類物業的應課差餉租值顯示，大埔嵐山II期一個實用165方呎細單位，差餉租值最新按年升約一成，3年累計升約3成。



若對比豪宅屋苑，「亞洲樓王」山頂Mount Nicholson一個洋房新一年度租值，在過去3年來均無升幅，而山頂區傲璇一個地下複式戶，同樣連續多年不變。



綜合差餉物業估價署資料，觀乎5年間各類私人住宅單位的租金指數，當中實用面積430方呎或以下的A類單位，最新今年2月的租金指數為213.7點，對比2014年2月租金指數，升幅達28%，是各類住宅單位租金指數之中，升幅最高的類別，可以見到細單位租金表現最好，預期市區細價上車盤仍會被看高一線。



香港置業行政總裁李志成



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/