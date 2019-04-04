【專家樓評】汪敦敬：樓市幾時重返高峰？

去年年底，筆者已在此專欄分享樓市已經到了谷底。來到最近，相信各位都體會到樓市的升勢，究竟樓市會升到幾時？



根據2009年之後3次完整的「龍市」數據(以差估署樓價指數計算)，發現未試過有一次在樓價回升到上一個高峰之前，樓價出現下調。政府也未有在此期間出招干預，這個可以稱為一個「安全期」，換言之暫時仍然處於「安全期」。



樓市究竟幾時平頂？筆者認為，目前整體市場未算全面回復高峰，以差估署樓價指數推演，今年5月至7月份左右會平上一次的頂。



至於平頂之後，樓價升到幾時先有回落的跡象？根據過去幾次「龍市」的經驗，發覺通常9至18個月左右，樓價會因為有力的樓市辣招調控而出現下調，但並非每次政府出招都可以有力管制樓市。另外，平頂之後樓市往往仍有28%左右的升幅。



雖然如此，針無兩頭利，有升自然也有跌的時候，根據過去的經驗，到了新的頂峰之後，樓市一般會回落10%左右。



祥益地產總裁汪敦敬



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