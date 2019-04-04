綠地香港出售滬物業　復牌抽升逾17%

綠地香港(00337)出售上海物業，股價午後復牌一度抽升17.8%，至3.76港元；成交暫約480萬元。





【12:02】綠地香港以不少於33億元售滬物業 下午復牌

綠地香港公布，出售目標公司旺泉投資100%權益予加拿大資產管理公司Brookfield Asset Management Inc。該股申請下午復牌。



該公司初步估計，上述購買價將不少於28億元人民幣(約33億港元)，並估計可產生除稅前收益約18億元人民幣。



目標集團公司主要從事物業開發項目，該辦公樓物業位於中國上海五里橋街道0099街坊2/2丘999的建築物(不包括1號辦公樓及23個停車位)及其下的地塊，佔地總地盤面積55,590平 方米，正分期施工中，最後一期預期將於年內竣工。該項目的部分已竣工單位已售出。



董事認為，出售事項將可加強公司現金流，並為公司提供額外資本資源，以把握其他投資機遇。出售事項所得款項將用作一般營運資金及日後業務發展。



Brookfield為全球另類資產經理，擁有及經營以房地產、再生能源、基建及私募股權為主的資產。



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