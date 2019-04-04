【午市重點睇】金價1290水平反覆　油價守穩

●美匯指數企97.0水平，港匯升上7.848，離岸人民幣(CNH)見6.720，圓匯企111.4，歐元見1.124，英鎊企1.317。金價在1290水平反覆，最新企1,292美元。布油企69.2美元，紐油見62.3美元。道指期貨升幅收窄。



●恒生指數曾升穿三萬關，高見30,050點，其後回吐，半日跌155點或0.52%，報29,831點，主板成交逾626億港元。國企指數跌51點或0.44%，報11,653點。中資航空股炒上。 https://bit.ly/2ONk4EJ

-獲中國水務入股，康達環保曾飆22%。

-中國恒石大股東溢價8.2%提私有化，股價升逾6%。

-融信中國折讓配股，股價挫6%後倒升。

-仁智國際停牌。



●【即市分析】

-行業大環境受關注，汽車股有得博嗎？ https://bit.ly/2TPjEi8

-淡友戒急用忍，宜先避其鋒。 https://bit.ly/2G1jrF3

-中華煤氣強得有道理。 https://bit.ly/2VmedJc



●【港股格局】

-郭家耀料短期挑戰30,500點。 https://bit.ly/2uLxCaK

-許繹彬指成交達1,500億港元方能再上衝。 https://bit.ly/2HY1pW6

-沈大師話小心回調至28,800點。 https://bit.ly/2OJNe7I



●A股快報：滬綜指半日升0.56%，深成指升0.3%。 https://bit.ly/2TWHacV

-傳中國監管層目前正在研究討論對A股公司分拆上市的政策進行鬆綁。



●亞洲股市：日股中段升不足百點。 https://bit.ly/2K5H832



●德法央行行長聯手呼籲歐洲市場一體化。



●文翠珊與郝爾彬周四(4日)全天磋商，卡尼警告硬脫歐風險。 https://bit.ly/2Ue4TdL



●劉偉接手樓繼偉，出任社保基金理事長。



●騰訊4月11日發行60億美元票據。



●【股民熱話】股市爆邊上，應該點部署？ https://bit.ly/2FPBYCL



●人行連續第12個交易日暫停逆回購操作。本周公開市場零投放零回籠，上周為淨回籠1,100億元人民幣。

-人民幣兌每美元中間價為6.7055，較上日開市價回升139點子。

-人民幣Shibor︰隔夜息續降至1.41厘。

-人民幣Hibor：隔夜息降至2.16厘。



●港元拆息︰1個月期升至1.71厘。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【連升七日】港股再撲三萬點 專家點睇後市？

https://bit.ly/2OQIIVe



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



