【瑞通推介】騰訊倒跌　即市資金開Put

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美貿易談判有進展利好市場氣氛，但美國私人企業新增職位數據遜預期，限制大市升幅。道指隔晚收報26,218點，升39點或0.15%。



港股升勢持續，恒指周三(4月3日)高位與30,000點差不足1點，最終收報29,986點，升361點(或1.2%)，連升第7日，累漲1,463點或5.1%。周四(4月4日)早段繼續刷新年內高位，突破三萬點關口，惟其後於高位震盪倒跌。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾9,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.6億元，反映部署了好倉的投資者繼續沽貨獲利，並續有較多資金流入淡倉過夜看跌。



大市回勇，早前於低位整固的滙豐控股亦開始發力，連續4個交易日上升，累升4.2%，重上66元，已收復10天、20天、50天和100天線。該股周四早段繼續支撐大市，曾創1個月高，上試67元，此亦為250天線水平。市場關注美國聯儲局今年較大機會暫緩加息，甚或減息，不利銀行股的淨息差。此外，債息倒掛反映投資者憂慮經濟前景，一旦經濟轉差衝擊企業營運，同樣不利銀行業務，令滙控等國際金融股年內表現相對落後，不過近日走勢改善或意味利淡因素正被市場逐步消化。另該行周四召開香港股東之非正式會議，投資者關注管理層言論。周三有逾300萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦錄4萬元淨流入。



內地恢復進口遊戲審批，騰訊控股有遊戲獲批，被大行唱好，股份周三破位急升逾3%，盤中高位逼近380元，見8個多月新高，周四早段曾向上挑戰380元關口未果，其後調頭倒跌。集團預期於下周四(4月11日)發行60億美元票據。該股港股通周三錄淨流入約2.94億元。輪證資金流方面，逾1,900萬元在周三淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾2,400萬元淨流入。



5G概念股再度吸引投資者的目光。中國鐵塔於上周五(3月29日)獲威靈頓管理，在場內以每股平均價1.821元增持。該股周三盤中升見1.96元，平1個月高位，收報1.94元，升2.7%，周四早段先窄幅爭持，其後跌2%，即市留意上市高位1.98元阻力。集團將於今月17日公布首季季績。周三有186萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄16萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、短期購證(26138)，行使價394.2元，2019年6月到期，實際槓桿12.1倍。貼價、短期沽證(25958)，行使價360.2元，2019年6月到期，實際槓桿11.7倍。



鐵塔輕微價外、中短期購證(29653)，行使價2.18元，2019年9月到期，實際槓桿4.5倍。



國壽輕微價外、中短期購證(28821)，行使價24.05元，2019年9月到期，實際槓桿7.3倍。



吉利汽車輕微價外、中年期購證(29708)，行使價18.5元，2019年10月到期，實際槓桿4.5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(67654)，收回價28,710點，槓桿比率23.8倍。N類熊證(68193)，收回價30,500點，槓桿比率38.9倍。



滙豐控股牛證(60397)，收回價63.1元，槓桿比率13.6倍。熊證(61464)，收回價68.9元，槓桿比率15.9倍。



騰訊牛證(67459)，收回價351.3元，槓桿比率11.7倍。熊證(64338)，收回價389.9元，槓桿比率22.1倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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