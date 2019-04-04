地產建設商會討論招標售賣新盤事宜

香港地產建設商會今日(4日)舉行會議，商討近日不少新盤改以招標形式推盤事宜。



發展商代表陸續到場，包括地產建設商會執行委員會主席兼會德豐地產主席梁志堅。他日前指出，過去只有豪宅單位才會以招標形式出售，近期擴至中小型單位，若變成常規化，情況並不理想。因為相對公布價單，招標的透明度較低，或會引起政府關注。



另外，新鴻基地產(00016)副董事總經雷霆、信和置業(00083)營業部聯席集團董事楊文、新世界發展(00017)營業及市務總經理黃浩賢、華懋集團銷售部總監吳崇武、香港興業(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍、嘉里物業代理市場策劃總監吳美珊、嘉華國際(00173)營業及市場策劃總經理(香港地產)温偉明、九龍建業(00034)市務及銷售部總經理楊聰永，以及麗新發展(00488)高級副總裁潘銳民亦先後到場開會。



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