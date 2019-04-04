天水圍居屋天盛苑綠表呎價升穿九千元

樓市再癲，連天水圍未補價第二市場成交呎價都隨時撲萬元。中原文家輝表示，該區居屋天盛苑B座高層6室，實用面積426方呎，屬兩房間隔，望樓景，剛以385萬港元成交，呎價9,038元。



他指出，天水圍居屋成交受惠於新居屋落榜回流客帶動，上個月成交急速，尤其細單位供不應求。上述單位買家為外區白居二客，近半年在市區四出睇樓，惟市區居屋細單位選擇不多，近月價錢急升，已超越其預算，最後鎖定天盛苑，睇樓兩日即議價兼落訂。



據悉，業主為第一手業主，於2000年1月以75.33萬元買入單位，現沽貨帳面獲利約309萬元，升值約4.1倍。



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