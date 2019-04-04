樓價UPDATES：優質大單位承接力轉強

大市交投暢旺，換樓客紛紛出動，優質大單位承接力轉強。奧運站柏景灣三房單位，以2,038萬港元獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●小西灣藍灣半島1座中層H室，實用面積565方呎，三房間隔，以2.4萬元租出，實用呎租42.5元。



●筲箕灣柏匯低層F室，實用面積211方呎，開放式間隔，原叫租1.4萬元，放盤1周，以1.35萬元租出，實用呎租64元。



●鰂魚涌康怡花園N座中層16室，實用面積616方呎，三房間隔，以1,090萬元易手，實用呎價17,695元。



●跑馬地仁麗苑低層B室，實用面積417方呎，兩房間隔，原叫價820萬元，經議價後減價20萬元或約2.4%，最終以800萬元易手，實用呎價19,185元。



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九龍區

●長沙灣昇悅居3座中層C室，實用面積522方呎，兩房間隔，以950萬元成交，實用呎價18,199元。



●長沙灣昇悅居7座高層C室，實用面積492方呎，兩房間隔，以870萬元成交，實用呎價17,683元。



●奧運站柏景灣9座中層C室，實用面積848方呎，三房間隔，以2,038萬元獲承接，實用呎價24,033元。



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