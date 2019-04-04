【高盛推介】小米吉汽窩輪部署

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周三(3日)發力反彈，收市升約6.1%。惟周四(4日)早段低開約0.5%後跌幅擴大。



小米宣布將於本月20日在港開設第三家小米之家，並同時宣布在港推出兩款手機，當中小米9將於周四中午開賣，售價3,699元起。



另一方面，吉利汽車周三反彈升約3.4%。周四早段高開約1.1%後升幅擴大，最高見16.88元，惟其後倒跌。近日吉汽與德國汽車製造商戴姆勒，雙方合作成立合營公司，於中國發展新一代Smart品牌電動車。



觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署小米認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約970萬元。另一方面，周一及周二(1及2日)共錄得約480萬元資金流出吉汽認購證，周三錄得少量資金轉向流入，有約10萬元。而認沽證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約250萬元。



觀察近日資金流向，可見市場較關注行使價在12.5元附近，9月份到期的小米認購證。投資者如看好，可留意當中的購證(27650)，行使價12.52元，2019年9月25日到期，實際槓桿5.5倍，活躍條款產品中，窄差價兼槓桿最高。以及可留意價外幅度約12%，年期約6個月的購證(12398)，行使價13.18元，2019年9月23日到期，實際槓桿5倍，中年期兼高槓桿。



投資者如看好吉汽，可留意價外幅度約9%，年期約兩個月的購證(16809)，行使價17.79元，2019年5月28日到期，實際槓桿9.3倍，行使價16.8至18元間、1個月期以上產品中，槓桿最高之一。相反，投資者如看淡，可留意年期約6個月的價外沽證(17574)，行使價11.36元，2019年9月23日到期，實際槓桿4.7倍，價外、4隻類近條款產品中，槓桿最高。



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