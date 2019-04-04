【高盛推介】留意低街貨高槓桿騰訊認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(3月29日)起連升4日，累計升約6.8%。周四(4月4日)早段則在374至380港元間上落，最高見379.6元，繼周三(4月3日)再次突破近9個月高位。



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觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧淡倉，當中認沽證及熊證皆於過去4個交易日皆錄得資金流入，分別合共約3,370萬及1,840萬元。而認購證於周三繼續獲資金流出，有約2,290萬元。牛證則獲資金轉向，錄得約360萬元資金流入。此外，周三錄得約3.15億元資金經港股通(滬)淨買入騰訊股份。



觀察市場上的認購證，現時部分行使價400元以內的產品街貨量普遍偏高。因此投資者如看好，宜多留意產品的街貨量。當中可留意價外幅度約4%，年期約4個月的騰訊購證(26913)，行使價388.2元，2019年7月24日到期，實際槓桿9.7倍，行使價375至410元間、3個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。



相反，投資者如看淡，可考慮以貼價認沽證作部署，當中可留意價外幅度約4%，年期約3個月的沽證(29572)，行使價359.8元，2019年6月24日到期，實際槓桿11.5倍，貼價條款產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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