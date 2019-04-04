【即市分析】中資航空股獲國策眷顧

東方產經專欄作者股博士：國務院常務會議決定，今年降低政府性收費和經營服務性收費措施，其中民航發展基金徵收標準降低一半，消息刺激中資利航空股急彈，中國國航(00753)、東航(00670)及南航(01055)現分別升5至7%不等。(航空服務板塊追蹤：https://bit.ly/2mXVNOY )



多間大行就此發表報告唱好，中金指，民航發展基金徵收標準減半將直接減少航空公司相關成本，考慮航企淨利率較低，預計會顯著增加其淨利潤。報告預計該政策將年化增加國航、東航及南航 2019年淨利潤10.1億元、8.6億元和10.9億元人民幣，且或為票價提升帶來空間。



至於美銀美林亦認為現價未反映復甦因素，對中資航空股的「買入」看法更為確定，上調板塊盈利預測及目標價；瑞信則指民航基金徵收減半 料提振中資航空股今明兩年盈利各7%及12%，該行最看好東航，其次是國航，最後是南航。而摩根丹利亦料三大航空股未來15日跑贏國指。



市場憧憬今次國策可釋放航企盈利能力，今早中資航空股全線向上，國航即市曾升12%至11.2元，創52周新高；東航最多急漲20%至7.2元創13個月高；至於南航亦曾漲15%至8.56元，惟三股升至高位欠承接，現時升幅已顯著收窄。不過，三大航空股現價往績市盈率介乎10至16倍，估值仍處吸引水平，且國策利好因素仍未顯現，相信股價整固後仍有力再上，不妨留意趁低吸納機會，跌穿前收市價止蝕。

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