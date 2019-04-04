iPhone XR印度大減價　硬撼三星及One Plus

蘋果公司在中國減價促銷iPhone反應理想，隨即將戰線擴至另一人口大國印度，而且降幅更狠。



據外國媒體報道，印度經銷商已經收到了蘋果的通知，調整當地銷售的iPhone XR價格。其中iPhone XR 64GB版本由76,900盧比降至59,900盧比，降幅達22%。而新價相當於5,873元人民幣，較蘋果中國官網售價6,199元人民幣便宜326元人民幣。若以指定信用卡購買，售價會更低。



外界普遍認為，蘋果是次大減價是為了與三星Galaxy S10e及中國One Plus 6T等手機直接競爭。該公司為了搶佔印度市場，早前宣布委托代工商在印度試產iPhone 7。



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