【大行報告】大和上調聯通及中電信目標價

大和發表研究報告指出，有四項因素包括5G、監管、盈利增長及派息將對今年的內地電訊股股價帶來影響。



報告稱，5G前景雖仍未明，並很大程度上取決於今年下半年行業的生態發展，但至今5G正以緩慢的速度發展。倘5G資本開支高昂，將對行業帶來下行風險。



該行認為，內地電訊商今年將大約12%的資本開支用於5G，最近有消息指5G網絡合作仍有可能，若此發展落實，無疑會釋除投資者對行業資本開支前景的憂慮。



至於內地電訊商的派息前景低於市場預期，如中移(00941)雖有對今年的派息比率作出指引，但相信投資者不太滿意。



該行重申對內地電訊行業前景「正面」的看法，將中國聯通(00762)目標價由13.97港元，調升至14.15元。中國電信(00728)目標價亦由5.1元，上調至5.19元，評級均為「買入」。另中移目標價則92.4元，降至89.8元，評級「跑贏大市」。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

