樓價UPDATES：70歲區內租客　無樓睇購入昇薈

二手樓市穩步上揚，吸引租客入市，東涌有老人家就以875萬元入市，無樓睇購入昇薈兩房戶。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●薄扶林貝沙灣2期6座低層A室，實用面積約1,365方呎，套三房及工人套房間隔，享海景，日前以3,850萬元交吉易手，實用呎價約28,205元。



●西區寶翠園3月交投量急升至17宗，包括1座高層H室，實用面積約1,447方呎，四房雙套連多用途房及工人套房間隔，享海景，屬區內罕有放盤，以5,568萬元易主，實用呎價約38,480元。



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九龍區



●旺角樂興大廈中層A室，採兩房設計，外望街景，開價595萬元放售，及後加價15萬元或約2.5%，以610萬元沽出，實用面積372方呎計，折合呎價約16,398元。



●將軍澳東港城2座高層E室，實用面積619方呎，屬套三房間隔，吸引同區換樓客承接，成交價約1,110萬元，實用呎價約17,932元。



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新界區



●東涌昇薈9座高層D室，實用面積671方呎，兩房間隔，現附有租約，無樓睇，開價900萬元，剛以875萬元沽出，實用呎價13,040元。買家為一名年屆70歲的區內租客，早年賣掉市區物業，搬到東涌租樓，居住一段時間後，見已適應區內環境，加上市況明朗化，決定買樓安享晚年。



●天水圍居屋天祐苑C座高層10室，實用面積598方呎，於未補價居屋第二市場以390萬元易手，實用呎價6,522元。



●天水圍居屋天盛苑B座高層6室，實用面積426方呎，兩房間隔，望樓景，剛於未補價第二市場以385萬元成交，實用呎價9,038元，呎價突破九千元，創同類單位新高，新買家為白居二客。



●元朗YOHO Town於4月份已錄2宗買賣，其中1座中層F室，實用面積393方呎，兩房間隔，向西南，享山景，以645萬元沽出，實用呎價16,412元。



●荃灣環宇海灣3座中層B室，實用面積491方呎，兩房間隔，今年1月放盤，由叫價850萬元議價至835萬成交，樓價創屋苑兩房戶今年新高，實用呎價17,006元。

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