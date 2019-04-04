別只關注中美！專家警告：市場完全忽視這因素...

外國傳媒報道，目前投資者將目光集中在中美貿易談判，一廂情願地認為一旦雙方達成協議，將為全球經濟注入強心針，惟美銀財富管理美國信託首席投資策略師Joe Quinlan警告，市場已完全忽視了更大的危機，就是「歐洲經濟收縮」。



他表示，歐洲經濟一旦「出事」，對美國企業的損害遠遠大於中美貿易衝突，因標普500大企業的海外銷售佔總收入介乎43至47%！當中，歐洲仍然是美國跨國企業最重要的市場，佔它們整體海外收入約55%。在2018年，美國企業於歐洲賺取的收入就達創紀錄的2,840億美元；相比之下，它們在中國賺到的收入僅約1,330億美元，更按年下跌1.1%。



換言之，美國企業的股息大多數來算大西洋彼岸的歐洲，一旦該區經濟有問題，對美股的影響度較中國更大。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/