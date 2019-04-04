【即市分析】中資電訊股有追落後空間？

東方產經專欄作者帥哥：市場近期轉炒落後板塊，中資電訊股受外圍環境影響相對有限，盈利能力有保障，且中長線可受惠5G概念，值得望多兩眼。



大和最新報告亦指，有四項發展將會對今年的電訊板塊價格表現帶來影響，包括5G、監管、盈利增長以及派息。雖然5G的前景未明，並很大程度上取決於今年下半年行業的生態發展，但從至今現狀可見，5G正以緩慢且非急劇的速度發展。



該行重申對內地電訊行業前景「正面」的看法，並分別將中國聯通(00728)及中國電信(00728)目標價升至14.15元及5.19元，評級均為「買入」；而中國移動(00941)的目標價則由92.4元下調至89.8元，評級「跑贏大市」；至於中國鐵塔(00788)目標價在1.36元，評級「沽出」。



事實上，5G技術是關乎未來戰略產業競爭，目前全球運營商正在密鑼緊鼓進行5G商用部署。雖然中資電訊商初時要面對新一輪投資期，但中長線而言，估值可望因5G而水漲船高，前景不宜看得太淡。



走勢上，中移早前因派息未如預期，股價由高位持續回落，除非短線可重返並企穩於80元關樓上，否則股價確認跌勢已成，暫不宜多手博反彈。至於中電信自去年下半年以來走勢呈一浪高於一浪，下方支持在4.2元，回吐若可守穩其上，仍有機會挑戰高位。而聯通走勢相對落後，惟近日調整至升軌支持約10元關現承接，50日線剛升穿250日線，後市有機會再試11元關，9.5元支持不宜有失。

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