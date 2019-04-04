【fb直播】沈大師：千祈咪入市　何解？

恒指終於重返3萬點大關，不過點到即止，沈大師就警告，依家入市買貨好危險，點解睇咁淡？應市策略又係逢高沽？



重磅個股齊回吐，騰訊(00700)升近380元即掉頭向下，連日破頂的友邦(01299)回吐幅度更加大，邊隻個股要趁勢沽？



國務院宣布將民航發展基金徵收標準減半，3大內地航空股「起飛」！摩根士丹利預計，3大航空股股價將於未來15日跑贏國企指數，機會率高達七成，真係咁勁？



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