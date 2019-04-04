新盤部署：家壹再加推22伙　入場費442.5萬起

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，長沙灣家壹今日(4月4日)再度加推22伙的價單，折實平均呎價22,107元，最低售價由約442.5萬元起。是次部分單位再加價約2%。



項目同時落實下周二(9日)傍晚開售100伙，價單市值逾6.24億元，樓盤至今已錄約400張入票登記，下周一(8日)中午截止接受認購，對銷情具信心。對於市場關注新盤標售情況，他回應，集團一直有採用招標形式賣樓，但只集中樓價較高或特色戶。



利嘉閣總裁廖偉強稱，公司於3月份錄得超過3億元佣金收入，創單月歷史新高。

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