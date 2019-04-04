瑞慈醫療：看好長三角城市婦產兒科業務前景

瑞慈醫療(01526)戰略投資中心總經理夏鴻曄稱，去年公司拓展業務至高端婦產兒科專科醫院，目前已有兩間婦兒醫院投入營運，而無錫瑞慈婦兒醫院也預計於今年上半年開業，有信心今年專科板塊收入可大幅增加。



她又提及，公司正籌備上海瑞慈高境婦兒醫院，具體時間仍需視乎政府審批進程；預計項目投資額為1至2億元人民幣(下同)。



瑞慈醫療去年錄得虧損5,383.6萬元。夏指，專科醫院是公司主要虧損來源，相比體檢中心的投資回本期只需約1年至年半，婦兒醫院普遍需3至5年才可扭虧。不過，考慮到內地婦產需求持續上升，加上公司集中發展長三角等高端消費城市，長遠仍看好業務前景。



體檢板塊方面，截至去年底，公司擁有55家體檢中心，其中44家已投入營運，按年增長逾46%。夏指部分體檢中心已錄得盈利，有信心未來收入增幅可維持30%，並目標於兩年內達到70家體檢中心。



此外，公司亦有意在日本東京開設分店，主打前往日本體檢的高淨值中國消費者，目前正於當地尋找合適物業。



至於旗下南通瑞慈醫院第2期擴建工程則料於2020年建成，2021年開放使用，屆時醫院規模將增加至1,400張床位，預計整體資本開支約8億元，將會在3年內分期投入。

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