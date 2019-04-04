【專家樓評】張翹楚：樓市點解大上大落？

幾個月前，很多人還在討論樓價跌多少？話咁快，話題已經轉到今年樓價會癲升多少？



筆者一直覺得去年樓價「跌過龍」，原因是去年樓價升幅埋單竟然還低於通脹，通脹是包含租金升幅的，因此樓價升幅低於通脹變得不合理。



還記得大學修讀房地產本科時，教授強調物業投資是不動產投資，市場流動性不會像股票、債劵、基金那樣於短時間內大升大跌。亦因如此，回報也會相對較低。



但現在香港這一套理論未必完全符合現實，就如去年8月份的樓市調整源於中美貿易戰，今年的升幅也是因中美貿易戰的陰霾消退。



現時香港失業率只有2.8%，處於歷史低位，經濟環境未見轉差，但市場氛圍已經影響到消費意欲，甚至影響業主的取態。現在物業市場跟股票市場愈見相似，市場的變化主要受消息主導，物業價格的波動性與投資風險已因此提高。



雖然現今樓價大幅漲價的機會已比以往低，但若租金在剛性需求帶動下長期上升，很難想像售價會被壓下來，簡接提升回報率。反之，物業投資風險因市場結構變化加大，唯一增加回報率的可能性就是租金增幅步伐比以往加快。



泓亮咨詢及評估董事總經理張翹楚



－－－－－－



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

