【市後重點睇】美匯續企97.0　道期靠穩

美匯指數續企97.0水平，港匯回至7.849，離岸人民幣(CNH)守6.718，圓匯升上111.3，歐元企1.124，英鎊企1.318。金價1,292美元徘徊。布油稍回至報68.9美元，紐油報62.2美元。道指期貨升10點。



●市後關注點

-19:30 歐洲央行公布3月貨幣政策會議記錄

-20:30 美國3月30日當周首次申請失業救濟人數

-21:00 美國紐約聯儲主席威廉姆斯在該聯儲一個活動上發表致辭

-次日01:00 美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特在俄亥俄州商業部舉行的活動中發表演說



●恒生指數全日跌50點或0.17%，報29,936點；全周累升884點或3%。https://bit.ly/2ONk4EJ

-綠地香港出售滬物業，復牌抽升逾17%，收市升半成。



●A股快報：滬指收升近1%，兩市成交破萬億。https://bit.ly/2TWHacV



●亞洲股市：日股升11點，JDI飆逾8%。https://bit.ly/2K5H832



●歐股三大指數早段下挫，英國富時100指數跌0.48%；德國DAX指數跌0.17%；法國CAC指數跌0.05%。



●【即市分析】

-中資航空股獲國策眷顧。https://bit.ly/2HV7W45

-國企指數認沽證可短炒一轉。https://bit.ly/2OPfJ4a

-中資電訊股有追落後空間？https://bit.ly/2uLYUOe



●【fb直播】沈大師：千祈咪入市，何解？https://bit.ly/2UcVCCR



●【大師午間教路】市況嚴峻！兩路部署淡倉。https://bit.ly/2VlHUdl



●【股匯攻略】恒指三萬關受阻，假期前宜減磅。https://bit.ly/2TZS7La



●印度減息0.25厘，央行下調經濟及通脹預期。



●富達投資總監：全球基金的亞洲股票比重仍然落後。https://bit.ly/2YLZJ7k



●iPhone XR印度大減價，硬撼三星及One Plus。



●虎牙直播擬增發股份，集資約5.5億美元。



●地產建設商會討論招標出售新盤事宜。地產商會指引：非豪宅新盤最少兩成單位公開發售。https://bit.ly/2I3G8uz



●全球經貿戰：特朗普將晤劉鶴，或披露舉行峰會。



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●二手樓價指數創近2年最長升浪。https://bit.ly/2IgKlu9

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