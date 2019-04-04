證監會發表有關證券行孖展融資諮詢總結

證監會就建議的《證券保證金融資活動指引》發表諮詢總結。回應者普遍支持證監會發出指引，以說明經紀行在提供證券保證金融資時應採用的風險管理手法。該指引今天(4日)刊憲，將於今年10月4日生效。



根據該指引，經紀行可採用的最高保證金貸款總額相對於資本的倍數將會設定為5倍，以免槓桿過高。它們亦應控制因持有作為抵押品的個別或關聯證券，以及因對保證金客戶的重大風險承擔而招致的集中風險。



此外，經紀行須就發出追繳保證金通知設定審慎的觸發水平，並嚴格執行追繳保證金通知政策。證監會亦提供指引，協助經紀行就可接納為抵押品的證券設定審慎的扣減百分率，和進行壓力測試以評估其證券保證金融資活動帶來的財務影響。

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