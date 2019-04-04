【隨時爆煲？】內地房企債台高築　未來3年須還逾2萬億

中國房地產企業正面臨嚴重的債務問題，有內地媒體引述世聯行地產顧問的數據指，未來三年，內地房地產行業共有1.8萬億元人民幣(下同，約2.1萬億港元)的待償債務到期。



報道指出，2019年內地房企行業到期債務達4,464億元，較2018年增加了一倍；而2020及2021年的到期債務，分別為5,050億元及8,918億元。分析指出，未來數年內房企將迎來債務償還高𡶶期。而世聯行更指，今年第二季起，境外待償還債務壓力也會增加，而且大部分為融資成本甚高的美元債。



據觀點指數研究院統計，截至去年底內地首30大上市房企的平均淨負債率達110.68%。該機構認為，總體來說房企的經營風險依然很高，加上流動性較差。這些企業的償債能力亦正在下降。



事實上，由於債務壓力沉重，加上去年下半年樓市不景氣，內房企業普遍存在「借新還舊」現象。該機構亦表示，一些小型的內房企亦選擇以融資來「保命」；亦有不少企業的美元債融資的年利率達到13%以上，個別利率甚至高達15%。



除了融資以外，內房企業亦透過加快銷售物業套現，來緩解債務壓力。世聯行表示，今年將是內地「房企促銷大年」。該機構又預期，由於地方政府不願見到房企劈價賣樓，大多數發展商應會以「首付分期」、送裝修電器、送車位等方式促銷。



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