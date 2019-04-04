內地互聯網電視市場規模逾3600億　海信推新品牌爭逐

內媒報道，近日內地電視巨頭海信電視宣布，推出旗下互聯網電視品牌VIDAA，主打性價比、會說話的AI智能電視等等，擺明是針對小米互聯網電視而設。



調查指，按內地4億家庭每戶每年交300元人民幣的內容收視費計，中國互聯網電視內容市場規模達每年1,200億元人民幣；而更件方面，按照每台電視3000元人民幣計，5年一換，折算每年2,400億元人民幣。兩者加起來，是每年3600多億元人民幣的市場規模。



消息人士稱，海信為了阻擊小米電視而重啟互聯網子品牌VIDAA，即將推出32吋、43吋、55吋和65吋四個版本，價格直逼小米，用同等價位下更高品質的產品，搶佔年輕的互聯網用戶。



分析指，內地有所謂的「客廳經濟」，開始受到智能家居產品及互聯網電視的帶動，開始有回暖迹象。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm