逾百人聚集喺滙豐總行　原來係為咗...

滙豐控股(00005)今日(4日)在港舉行非正式股東大會，集團主席杜嘉祺及行政總裁范寧均會來港出席。



雖然股東會於下午3時半才開始登記入場，但據記者現場所見，位於中環的滙豐總行早已有逾百名小股東「打蛇餅」式排隊。有員工表示，早於12時許已有股東到現場等候，為求可見管理層一面。



小股東鄧先生指，他早於滙控股價約30多元買入，雖然現時股價仍然疲弱，但當作「收息股」仍然相當吸引，若跌至62元可考慮再追加買入，又認為杜嘉祺來自友邦集團，有望帶領滙控發展。



持滙控近30年的股東Purple大呻，曾於最高位140元追入數手滙控，誰不知股價一沉百踩，儘管收息30年仍然未能回本，直言「滙控對我地成班股東唔住」，只能期望新管理層可以將股價重返正軌。



是次給予股東的禮物為印有滙豐標誌的紅色金屬暖水樽，惟有股東投訴，專程來總行取禮物，卻只有一個水樽大感失望，笑言去年長和(00001)派的水樽更好看。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm