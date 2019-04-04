市傳股東配售　有才天下指正常大宗交易

外媒報道，有才天下獵聘(06100)股東周三配售股份，套現3,500萬美元，當中包括公司首席財務官徐黎黎。



有才天下獵聘回覆《東網》查詢時，指公司並未配售股份，只是有正常的大宗交易，而有關交易的具體信息均已經按照聯交所要求進行披露。



該公司指，公司和高級管理層並不存在任何糾紛，並均看好公司業務的長遠發展。



事實上，徐黎黎於3月29日、4月1日及2日合共減持83.82萬股，最新持股數目322萬股。 由於其透過員工激勵計劃獲取公司股份，每股行使價0.0268美元(約0.21元)，每股出售價介乎20.7元至24.3元，三日套現近1,800萬元。

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