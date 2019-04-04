有圖！股市似2018年1月？睇清楚先再講...

外國傳媒報道，縱使美股近日已升至歷史新高附近，並越過了重重極大阻力，但市況並不亢奮。其中，標指曾高見2,875點，為6個月以來最高，直迫去年9月創下的2,930點歷史紀錄。回看2018年1月，標指就在2,875點水平創下當時新高，股市情緒亦推至極點，跌市就隨之而來，俗稱「恐慌指數」的VIX指數創下飆升幅度紀錄。相比之下，目前市場情緒似乎很冷靜。



回顧2018年1月26日，當時市場熱炒減稅效應及企業回購，標指創下新高，500隻成分股當中，1/4創下52周新高，近40%「超買」。相反，目前僅1/10成分股創下52周新高，僅10%股份「超買」，反映美股投資者沒有被升市沖昏頭腦，現況無法與2018年1月相比。



歷史顯示，如果股市沒有貪婪，亦很難會有恐慌。雖然目前VIX指數仍很低，反映市場不恐慌，但標指14天相對強弱指數(RSI)沒有呈現「超買」，意味VIX指數如此低迷，是市場沽空該指數作對沖跌市風險所致，深度無法與2018年1月相比。



市場分析認為，股市「似熱實冷」很正常，因美國3個月期債息相對10年期曾出現「倒掛」，投資者開始擔心經濟衰退，加上4月12日起企業踏入首季業績期，市場處於觀望是正常的。最值得留意的是，未過熱的市場是很難發生股災，因投資者沒有過度借貸。

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